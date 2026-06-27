Un giugno non particolarmente semplice in ottica mercato per l'Inter dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e la suggestione Nico Paz svanita in poche ore. Eppure il lavoro da fare è tanto e il piano della dirigenza sembra chiaro, come spiega Calciomercato.com: "In totale l'Inter conta, salvo sorprese, di chiudere 5 colpi a fronte di 3 cessioni onerose .

Oltre a Dumfries e Frattesi c'è la volontà di valutare offerte anche per Andy Diouf e Luis Henrique. E poi sarà la volta delle già citate "occasioni" che come per Akanji e ancor più quest'anno con il Mondiale in corso, potrebbero arrivare a ritiro e campionato già iniziati. L'Inter torna quindi al progetto di sostituire il partente Denzel Dumfries con un prospetto più giovane e che possa garantire più o meno le stesse caratteristiche, magari con un pizzico meno di tenuta difensiva e un pizzico in più di capacità nell'1 contro 1.