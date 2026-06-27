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fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Ho una certezza sul mercato dell’Inter: lì a destra il 22 agosto ci sarà…”

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Biasin: “Ho una certezza sul mercato dell’Inter: lì a destra il 22 agosto ci sarà…”

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Il club nerazzurro è infatti alla ricerca di una pedina in quel ruolo dopo l'addio di Denzel Dumfries: le parole di Fabrizio Biasin
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Dopo la suggestione Nico Paz svanita in poche ore, l'Inter si è rimessa a lavorare sul mercato sulla vera priorità: l'esterno di destra.

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Il club nerazzurro è infatti alla ricerca di una pedina in quel ruolo dopo l'addio di Denzel Dumfries e la trattativa saltata per Marco Palestra.

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Ne ha parlato così Fabrizio Biasin a QSVS: "Ho una certezza: al 22 agosto quando partirà il campionato ci sarà un giocatore lì sulla fascia destra dell'Inter, ve lo garantisco. E secondo me sarà anche un giocatore forte".

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