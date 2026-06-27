Il club nerazzurro è infatti alla ricerca di una pedina in quel ruolo dopo l'addio di Denzel Dumfries e la trattativa saltata per Marco Palestra.

Ne ha parlato così Fabrizio Biasin a QSVS: "Ho una certezza: al 22 agosto quando partirà il campionato ci sarà un giocatore lì sulla fascia destra dell'Inter, ve lo garantisco. E secondo me sarà anche un giocatore forte".