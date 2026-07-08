Il Giornale – 18 assist, ma ancora niente rinnovo. La mossa di Dimarco

L'esterno deve rinnovare il suo contratto con il club nerazzurro e ha chiuso la sua avventura in Roc Nation

"Svolta per Federico Dimarco che cambia agente, affidandosi ad Arturo Canales. Dopo l'ultima annata da record (18 assist) il terzino si aspettava il rinnovo con robusto adeguamento o offerte estere importanti. Per questo ha deciso di affidarsi a un nuovo procuratore. Canales ora lavorerà al nuovo accordo con l'Inter e relativo aumento".

Così il quotidiano Il Giornale parla dell'esterno nerazzurro che arriva dal record in Serie A e che avrebbe deciso di lasciare Roc Nation, al quale è legato dal 2023, per passare la sua procura nelle mani di un altro procuratore che tratterà quindi il rinnovo con il club di via della Liberazione.

Il calciatore ha un contratto di 4 mln all'anno che scade nel 2027. Il calciatore vuole quindi parlare del rinnovo di contratto al rialzo per una cifra che ritiene di meritare dopo quanto fatto nell'ultima stagione nella quale l'Inter ha vinto Coppa Italia e Scudetto e lui è stato decisivo.