"Trattativa sui generis quella per l’israeliano vista l’assenza di intermediari. Per una volta sono i club a parlarsi direttamente. Dal canto suo Khalaili ha già messo le cose in chiaro spiegando ai dirigenti dell’Union Saint-Gilloise che non accetterà altre destinazioni che non siano quella nerazzurra. L’esterno è stato tenuto fuori dall’amichevole con la Steaua Bucarest e sabato (nel caso in cui la trattativa dovesse andare davvero per le lunghe) sarà fatto altrettanto con quella contro l’Aarhus, segno di come pure per il suo club di appartenenza sia considerato ormai in uscita".