Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
TS – Inter, per Khalaili trattativa sui generis perché i due club…
Anan Khalaili è il primo nome in questo momento per l'Inter. L'esterno è il profilo individuato per colmare il vuoto lasciato da Denzel Dumfries sulla catena di destra. I dialoghi proseguono, nella speranza dei tifosi nerazzurri che la trattativa si possa definire a stretto giro di posta. Si legge su TuttoSport di oggi:
"Trattativa sui generis quella per l’israeliano vista l’assenza di intermediari. Per una volta sono i club a parlarsi direttamente. Dal canto suo Khalaili ha già messo le cose in chiaro spiegando ai dirigenti dell’Union Saint-Gilloise che non accetterà altre destinazioni che non siano quella nerazzurra. L’esterno è stato tenuto fuori dall’amichevole con la Steaua Bucarest e sabato (nel caso in cui la trattativa dovesse andare davvero per le lunghe) sarà fatto altrettanto con quella contro l’Aarhus, segno di come pure per il suo club di appartenenza sia considerato ormai in uscita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA