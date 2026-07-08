Inter, c’è un nome che ha tutto per diventare il tormentone agostano

La dirigenza nerazzurra lavora su più fronti per allestire una squadra ancora più competitiva in vista del prossimo anno

Daniele Vitiello Redattore/inviato 8 luglio 2026 (modifica il 8 luglio 2026 | 10:02)

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Il mercato dell'Inter si gioca su più tavoli. Alcuni inevitabilmente hanno precedenza rispetto ad altri, per una questione di priorità e tempistiche. Ma quello che oggi magari non è in primo piano, potrebbe balzare presto in cima alla lista della spesa di Piero Ausilio. Perché i nerazzurri devono comunque fare tante cose sia in entrata che in uscita in questa sessione. A tal proposito, si legge nell'edizione odierna di TuttoSport:

"L’Inter, dal canto suo, ha un accordo blindato con Khalaili, sulla base di un quinquennale a 1,8 milioni a stagione. Questo ha fatto sì che il tentativo di inserimento di altre società - tra cui il “solito” Como - non abbia provocato emicranie in viale della Liberazione. Problema piuttosto è dato dal fatto che il Saint-Gilloise abbia deciso di massimizzare gli introiti legati alla cessione di un giocatore trovatosi anche un po’ inaspettatamente al centro del mercato grazie proprio all’entrata sulla scena dell’Inter dopo il no di Palestra.

Da qui la richiesta di 30 milioni per il cartellino, cifra importante che ha fatto dilatare i tempi di una trattativa il cui finale appare scritto. Una volta chiuso il file legato a Khalaili, l’Inter si dedicherà al difensore centrale (in cima alla lista resta Chalobah, ma occhio a Davinson Sánchez, mentre Stones si è offerto ma ha costi altissimi) e a Curtis Jones che ha tutto per diventare il tormentone agostano: l’inglese però è un pallino di Chivu e i dirigenti faranno di tutto per accontentarlo".