L'Inter e Federico Dimarco continueranno insieme, almeno fino al 20230. Come riporta Il Resto del Carlino, l'esterno nerazzurro e il club stanno discutendo del rinnovo del contratto che arriverà entro l'estate. Il quotidiano parla anche di cifre con il calciatore che vedrà aumentato l'ingaggio.
"Sul fronte Federico Dimarco: il giocatore è felice come non mai, la dirigenza entro l’estate prolungherà l’accordo dal 2027 al 2030, con un sostanzioso aumento di ingaggio da 4 milioni a stagione a 5.5".
(Il Resto del Carlino)
