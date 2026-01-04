FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Dimarco, Inter al lavoro per il rinnovo: i tempi. Sostanzioso aumento di ingaggio, le cifre

calciomercato

Dimarco, Inter al lavoro per il rinnovo: i tempi. Sostanzioso aumento di ingaggio, le cifre

Dimarco, Inter al lavoro per il rinnovo: i tempi. Sostanzioso aumento di ingaggio, le cifre - immagine 1
L'Inter e Federico Dimarco continueranno insieme
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Dimarco, Inter al lavoro per il rinnovo: i tempi. Sostanzioso aumento di ingaggio, le cifre- immagine 2
Getty Images

L'Inter e Federico Dimarco continueranno insieme, almeno fino al 20230. Come riporta Il Resto del Carlino, l'esterno nerazzurro e il club stanno discutendo del rinnovo del contratto che arriverà entro l'estate. Il quotidiano parla anche di cifre con il calciatore che vedrà aumentato l'ingaggio.

Dimarco, Inter al lavoro per il rinnovo: i tempi. Sostanzioso aumento di ingaggio, le cifre- immagine 3
Getty Images

"Sul fronte Federico Dimarco: il giocatore è felice come non mai, la dirigenza entro l’estate prolungherà l’accordo dal 2027 al 2030, con un sostanzioso aumento di ingaggio da 4 milioni a stagione a 5.5".

(Il Resto del Carlino)

Leggi anche
CdS – Cancelo, l’Inter mette fretta per superare l’ultimo ostacolo...
CorSera – Inter, nessuna deadline per Cancelo. Scambio? Un difensore ha già dato l’ok

© RIPRODUZIONE RISERVATA