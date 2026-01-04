L'Inter e Federico Dimarco continueranno insieme

L'Inter e Federico Dimarco continueranno insieme, almeno fino al 20230. Come riporta Il Resto del Carlino, l'esterno nerazzurro e il club stanno discutendo del rinnovo del contratto che arriverà entro l'estate. Il quotidiano parla anche di cifre con il calciatore che vedrà aumentato l'ingaggio.