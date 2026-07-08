Come scrive il Giorno, "La volontà comune è ancora quella di andare avanti insieme. Federico Dimarco non ha cambiato idea. Nel suo futuro vede l'Inter. C'è però una novità delle ultime ore. Dimarco (che ha chiuso l'annata a 8 gol e 18 assist) ha il contratto in scadenza nel 2027, con un'opzione unilaterale in favore del club per prolungare di un anno. Vorrebbe però un riconoscimento economico rispetto agli attuali 4 milioni di euro netti che percepisce ogni anno. Di recente ha deciso di cambiare procuratore, lasciando Roc Nations per affidarsi ad Arturo Canales, agente spagnolo che ha tra i suoi assistiti anche Giuliano Simeone, Le Normand, Kepa e tra i tecnici Xavi e Rafa Benitez. Tanti compagni di squadra gli sono davanti nella classifica degli ingaggi: Lautaro Martinez è a 9 milioni netti, Barella e Calhanoglu a 6,5, Thuram a 6, Bastoni a 5,5. Sono tutti pilastri della squadra, Dimarco ritiene di essere alla stessa altezza".