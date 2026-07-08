Anan Khalaili è il profilo scelto dal club nerazzurro che ha l'accordo col giocatore e sta provando a convincere l'Union Saint-Gilloise a cedere

Andrea Della Sala Redattore 8 luglio 2026 (modifica il 8 luglio 2026 | 08:11)

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L'Inter continua a inseguire l'esterno destro. Anan Khalaili è il profilo scelto dal club nerazzurro che ha l'accordo col giocatore e sta provando a convincere l'Union Saint-Gilloise a cedere il giocatore.

"Inter e Union Saint-Gilloise sono ai due lati opposti del tavolo e il calciatore è lì in mezzo. Ma adesso non è più soltanto una pedina passiva. L’esterno, che non vede l’ora di avere il via libera per prendere un aereo di sola andata in direzione Milano, ha fatto capire in tutti i modi alla sua società che vuole il nerazzurro. Vuole fare “il salto”, cimentarsi in un campionato come la Serie A e tornare in Champions League con una squadra che la prossima stagione vuole dire la sua. Trovare l’intesa totale con l’Inter, per Khalaili è stata cosa rapida e anche piuttosto semplice. Negli uffici di Viale della Liberazione è già pronto un contratto di cinque anni da poco meno di due milioni a stagione. L’osso duro è quel Saint-Gilloise che l’anno scorso, a ottobre, in Champions l’Inter ha ridimensionato a Bruxelles in 76 minuti. L’Union in questo momento non indietreggia di un centimetro. La trattativa comunque va avanti, procede solo tra le due società senza intermediari, e la fiducia di chiuderla (in tempi brevi) non sta venendo meno. L’obiettivo resta sempre quello di avere Khalaili il 16 — ovvero tra otto giorni esatti — sull’aereo che porterà Cristian Chivu e la sua squadra in Germania per iniziare il ritiro che terminerà il 26 con la prima amichevole dell’estate contro il Karlsruhe. La tabella di marcia è chiara", scrive La Gazzetta dello Sport.

" lato entourage dell’esterno 21enne domina un sentimento di grande fiducia, tanto che da quelle parti sono tutti convinti che entro questa settimana si possa chiudere l’operazione. Nel gioco delle parti, i club in questa fase restano più cauti perché è chiaro che serve un’intesa totale prima di poter dire «è fatta». La questione economica (l’Union vuole arrivare a una cessione record da 30 milioni) è il nodo che il club nerazzurro intende sbrogliare al più presto, ma senza frenesia per due motivi: il primo è che non c’è una concorrenza agguerrita o un’altra pretendente pronta a soffiare Khalaili e il secondo quel sì del giocatore ottenuto la scorsa settimana. Non solo, l’israeliano, dopo aver saltato l’ultima amichevole del Saint-Gilloise contro la Steaua Bucarest (ufficialmente per un problemino fisico, in realtà è stato un forfeit dettato dalla voglia di preservare un giocatore sul mercato da qualsiasi rischio di infortunio), ha già fatto capire internamente che non desidera scendere in campo nemmeno in occasione del prossimo test estivo. Parliamo di una sgambata, stavolta contro i danesi dell’Aarhus, che Khalaili intende evitarsi; anche se in realtà spera che l’11 luglio, quando la squadra belga è attesa da questo nuovo appuntamento della pre-season, sia già diventato un giocatore dell’Inter".

"Insomma, l’esterno ora più che mai vede solo nerazzurro e queste sue assenze nelle amichevoli scandiscono il conto alla rovescia che lo sta portando verso Chivu. Il Saint-Gilloise è stato «il trampolino perfetto», come lui stesso aveva ammesso, e adesso vede avvicinarsi sempre più un nuovo capitolo della sua carriera, una nuova storia che parla italiano. Lui è uno abituato ad andare veloce, lo dimostrano i picchi di 33,5 chilometri orari raggiunti nell’ultima Champions League, ora deve soltanto pazientare un altro po’. La partita a scacchi non durerà ancora a lungo. Il traguardo è vicino", aggiunge Gazzetta.