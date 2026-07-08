FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter CdS – Inter, quando si chiude Chalobah? in sede continuano a dire…

calciomercato

CdS – Inter, quando si chiude Chalobah? in sede continuano a dire…

Chalobah
La strategia del club nerazzurro sul difensore del Chelsea sul quale si era soffermato anche il Como
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Trevoh Chalobah è sicuramente uno degli obiettivi per rinforzare la difesa dell'Inter. L'affondo decisivo però, almeno fino a questo momento, non è arrivato. Come si concluderà la vicenda è complicato dirlo adesso. Bisognerà attendere: questa è la strategia per ora da parte della dirigenza nerazzurra, impegnata prevalentemente su altri fronti. Si legge infatti sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

CdS – Inter, quando si chiude Chalobah? in sede continuano a dire…- immagine 2

"L’Inter non ha particolare fretta, per due motivi: innanzitutto perché da viale della Liberazione continuano a sottolineare che il difensore inglese non è l’unico nome in lista, ma anche perché in ogni caso non potrebbe essere a disposizione di Cristian Chivu prima della tournée asiatica per la quale i Campioni d’Italia partiranno a fine mese, dopo i giorni di ritiro ad Appiano Gentile e quelli in Germania".

Leggi anche
Khalaili prende posizione: vuole l’Inter, salterà il prossimo test. L’Union SG non...
Romano: “Altro che cattivi rapporti, Suwarso ha chiamato Marotta. Como-Inter, ‘patto’ Chalobah”

© RIPRODUZIONE RISERVATA