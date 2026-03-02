Gli straordinari numeri dell'esterno nerazzurro, per lui pronto il rinnovo fino al 2030

Gianni Pampinella Redattore 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 10:02)

Sei gol in campionato e 15 assist. Sono gli straordinari numeri di Federico Dimarco, autentico one man show della stagione dell'Inter. L'esterno si è trasformato in una sorta di Re Mida del calcio, ogni pallone che tocca lo trasforma in gol o assist. L’unico giocatore nei maggiori cinque campionati ad avere statistiche migliori di Dimarco, è Michael Olise del Bayern Monaco, 10 gol e 16 assist.

"Sono numeri che, oltre a farla sorridere e a far sognare il possibile double scudetto/Coppa Italia, spingono la dirigenza dell’Inter a premere sull’acceleratore per arrivare al rinnovo del contratto. Quello attuale è in scadenza nel 2027, c’è già un’intesa di massima sul prolungamento al 2030, quando Federico, che ha sempre professato la sua fede nerazzurra, compirebbe 33 anni", sottolinea Tuttosport.

"Restano da sistemare le questioni economiche, ma non dovrebbero essere un problema: in una società fortemente strutturata a livello gerarchico negli ingaggi, Dimarco ha ormai palesemente raggiunto il livello di top come Barella, Calhanoglu e Bastoni. È lì che dovrebbe portarlo il nuovo accordo, anche per scacciare le sirene estere: negli ultimi mesi sia Arsenal sia Manchester United si sono affacciati. Ma in viale della Liberazione non ci sono dubbi".

(Tuttosport)