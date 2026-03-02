FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Dimarco, numeri incredibili. E arriva il rinnovo: tutti i dettagli. In casa Inter nessun dubbio

calciomercato

Dimarco, numeri incredibili. E arriva il rinnovo: tutti i dettagli. In casa Inter nessun dubbio

Dimarco, numeri incredibili. E arriva il rinnovo: tutti i dettagli. In casa Inter nessun dubbio - immagine 1
Gli straordinari numeri dell'esterno nerazzurro, per lui pronto il rinnovo fino al 2030
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Sei gol in campionato e 15 assist. Sono gli straordinari numeri di Federico Dimarco, autentico one man show della stagione dell'Inter. L'esterno si è trasformato in una sorta di Re Mida del calcio, ogni pallone che tocca lo trasforma in gol o assist. L’unico giocatore nei maggiori cinque campionati ad avere statistiche migliori di Dimarco, è Michael Olise del Bayern Monaco, 10 gol e 16 assist.

Dimarco, numeri incredibili. E arriva il rinnovo: tutti i dettagli. In casa Inter nessun dubbio- immagine 2
Getty Images

"Sono numeri che, oltre a farla sorridere e a far sognare il possibile double scudetto/Coppa Italia, spingono la dirigenza dell’Inter a premere sull’acceleratore per arrivare al rinnovo del contratto. Quello attuale è in scadenza nel 2027, c’è già un’intesa di massima sul prolungamento al 2030, quando Federico, che ha sempre professato la sua fede nerazzurra, compirebbe 33 anni", sottolinea Tuttosport.

Dimarco, numeri incredibili. E arriva il rinnovo: tutti i dettagli. In casa Inter nessun dubbio- immagine 3
Getty Images

"Restano da sistemare le questioni economiche, ma non dovrebbero essere un problema: in una società fortemente strutturata a livello gerarchico negli ingaggi, Dimarco ha ormai palesemente raggiunto il livello di top come Barella, Calhanoglu e Bastoni. È lì che dovrebbe portarlo il nuovo accordo, anche per scacciare le sirene estere: negli ultimi mesi sia Arsenal sia Manchester United si sono affacciati. Ma in viale della Liberazione non ci sono dubbi". 

(Tuttosport)

Leggi anche
TS – Inter, pronto rinnovo per Chivu e non solo. Marotta blinda l’allenatore delle...
Inter, altro che flop economico: bilancio in attivo anche senza soldi Champions. Le cifre

© RIPRODUZIONE RISERVATA