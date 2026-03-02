Il tecnico nerazzurro pronto a rinnovare il contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Ma non sarà il solo a rinnovare.

Gianni Pampinella Redattore 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 09:16)

Cristian Chivu ha convinto tutti. Il grande campionato dell'Inter ha portato la dirigenza nerazzurra a una decisione importante, il rinnovo del tecnico. Come riporta Tuttosport, Chivu rinnoverà nelle prossime settimane il contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Ma non sarà il solo a rinnovare.

"In casa Inter i dirigenti stanno pianificando il rinnovo anche di un altro allenatore, che alla prima stagione sulla panchina nerazzurra sta decisamente ben figurando ed è andato oltre le aspettative iniziali. Il riferimento va, naturalmente, al tecnico della Primavera Benny Carbone, che dopo aver vinto a settembre la Supercoppa Italiana adesso ha condotto la formazione Under 20 interista tra le prime otto d’Europa dopo la grande vittoria in rimonta contro il Betis di mercoledì. Per questo Marotta, Ausilio e il responsabile del Settore giovanile Tarantino hanno deciso di rinnovargli il contratto".

"Pronto un nuovo contratto fino al 2027. Appuntamento a breve per le firme di rito. Avanti insieme. L’Inter si tiene stretta il condottiero della Primavera. Ieri Carbone non ha festeggiato come avrebbe voluto: in vantaggio contro l’Atalanta, l’Inter è stata riagguantata a 3’ dalla fine. Nell’altro posticipo la Roma ha sconfitto il Milan ed è tornata in testa".

(Tuttosport)