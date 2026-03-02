Dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo Glimt, è subito iniziato il terrorismo mediatico con vista sessione di mercato estiva. "L'Inter dovrà vendere un big", è il leit motiv di chi non ha mai letto un bilancio in vista sua. La realtà, però, è ben diversa e il calo dei ricavi (stimato in 100 milioni) era già ampiamente previsto, dal momento che è impensabile arrivare in finale di Champions ogni anno e vista la presenza del Mondiale per Club una tantum lo scorso anno.
calciomercato
Inter, altro che flop economico: bilancio in attivo anche senza soldi Champions. Le cifre
Anche Calcio e Finanza stima una chiusura sostanzialmente in pareggio per l'Inter, con il bilancio che dovrebbe chiudere nuovamente con un segno +. Le eventuali cessioni avranno motivazioni tecniche e di mercato, non sono certo legate a dover compensare l'uscita dalla Champions.
Ricavi intorno ai 470 milioni di euro—
Secondo le stime di Calcio e Finanza, al momento i ricavi per l’Inter si aggirano intorno ai 465/470 milioni di euro: in sostanza, un calo pari a circa 100 milioni rispetto ai 567 milioni del bilancio al 30 giugno 2025. Se da un lato infatti i risultati peggiori in Europa e l’assenza delle entrate dal Mondiale per Club valgono la diminuzione di cui sopra, a fare da contraltare c’è la crescita nei ricavi da stadio tra biglietti e abbonamenti (considerando l’aumento dei prezzi) e soprattutto la crescita dei ricavi da gestione calciatori, con plusvalenze che si aggirano intorno ai 30 milioni di euro.
Costi in calo da 482 a 450 milioni di euro—
Un netto calo nel fatturato, quindi, a cui tuttavia corrisponde anche un calo rilevante nei costi. Dai 482 milioni della stagione 2024/25, al momento la stima per il 2025/26 si aggira intorno ai 445/450 milioni di euro, con una diminuzione legata al costo del personale (in particolare vista la differenza di costi per lo staff tecnico passando da Simone Inzaghi a Cristian Chivu), agli ammortamenti e anche ad alcuni costi tecnici come i minori costi per le trasferte, impattati in particolare dalla partecipazione al Mondiale per Club la scorsa estate.
Il bond aiuta: previsto bilancio in attivo—
A questo calo, poi, va aggiunta anche un’altra diminuzione, ovverosia quella degli oneri finanziari: nel 2024/25 erano pari a complessivi 35,9 milioni di euro ma riferiti in larga parte al vecchio bond, mentre nella stagione in corso (visto il nuovo finanziamento con valori e interessi più bassi) si stimano oneri per circa 15 milioni di euro.
Nonostante quindi la mancata qualificazione agli ottavi di Champions, al momento le stime vedono il bilancio dell’Inter aggirarsi poco al di sopra del break even per la stagione 2025/26
© RIPRODUZIONE RISERVATA