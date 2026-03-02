Dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo Glimt, è subito iniziato il terrorismo mediatico con vista sessione di mercato estiva. "L'Inter dovrà vendere un big", è il leit motiv di chi non ha mai letto un bilancio in vista sua. La realtà, però, è ben diversa e il calo dei ricavi (stimato in 100 milioni) era già ampiamente previsto, dal momento che è impensabile arrivare in finale di Champions ogni anno e vista la presenza del Mondiale per Club una tantum lo scorso anno.