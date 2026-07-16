MVP della Serie A 2025/2026 e imprescindibile per Cristian Chivu. È anche per questi motivi che l'Inter vuole rinnovare il contratto di Federico Dimarco. Il laterale ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2027, ma l’Inter ha mantenuto una clausola unilaterale per estendere l’accordo per un’ulteriore stagione, fino al 2028. Intanto da mesi vanno avanti i dialoghi per il rinnovo.

"L'Inter e l'entourage di Federico Dimarco si sono incontrati per sedersi attorno a un tavolo e iniziare a parlare di prolungamento già lo scorso fine febbraio/inizio marzo. Da entrambi le parti è stata manifestata la voglia di proseguire insieme. Con il passare dei giorni però quei contatti non si sono tramutati in accordo anche perché fra le richieste del giocatore e la proposta interista (comunque leggermente al rialzo a livello salariale) rimaneva una grossa distanza", si legge su Calciomercato.com.

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"Attualmente Dimarco percepisce infatti dall'Inter un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione, ma la volontà del giocatore è quella di salire e non poco rispetto a questa cifra. Del resto davanti a sé ha giocatori come Lautaro Martinez che percepisce 9 milioni annui, Barella e Calhanoglu che toccano i 6,5 e 7 con i bonus. Poi c'è Thuram con netti e Bastoni a 5,5. Ecco arrivare a circa 6 milioni di euro sarebbe nell'idea del terzino italiano il giusto riconoscimento per quanto fatto vedere in campo".

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"L'Inter ha sì offerto un rilancio, ma non a quelle cifre e la trattativa non si è quindi sbloccata. Oggi però c'è una nuova variabile da considerare sul tavolo ed è quella del cambio di agente messo nero su bianco da Dimarco che ha lasciato Roc Nations per scegliere Arturo Canales, procuratore spagnolo che ha fra i suoi assistiti Giuliano Simeone, Le Normand, Kepa ma anche allenatori come Xavi e Rafa Benitez. Starà a lui trattare non tanto per l'addio, ma proprio per strappare il rinnovo a cifre più alte".

(Calciomercato.com)