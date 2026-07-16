Domenica si concluderà il Mondiale 2026 con la finale tra Spagna e Argentina che hanno battuto in semifinale rispettivamente Francia e Inghilterra. Calcio e Finanza ha stilato le cifre che incasseranno i singoli club per aver "prestato" i giocatori alle Nazionali per il Mondiale per il Club Benefits Programme.

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"Sulla base di questi dati, Calcio e Finanza ha calcolato quanto incasseranno i club di Serie A per avere ceduto i calciatori alle nazionali impegnate nei mondiali: 14 milioni di dollari complessivi. La cifra è stata calcolando tenendo conto delle indicazioni della FIFA per il versamento dei premi: i giorni considerati sono quelli che vanno dalla data di rilascio dei calciatori per il torneo (il 25 maggio 2026) fino al giorno successivo all’ultima partita della nazionale per la quale il calciatore era convocato", spiega Calcio e Finanza

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Ma quanto incassa l'Inter? I nerazzurri hanno prestato 7 giocatori per un totale di 310 giorni e incasseranno 1 milione e 550 mila euro. Meglio dell'Inter solo il Milan (10 calciatori, 463 giorni e 2 milioni e 315 mila euro) e Atalanta (8 gol, 319 giorni e 1.595.000). I giocatori che fanno guadagnare di più ai rispettivi club sono Lautaro e Nico Paz, 285mila euro ciascuno. Thuram ha portato all'Inter 280mila euro, Akanji 245mila.