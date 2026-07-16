Dall'Inghilterra arriva un retroscena che riguarda Carlos Augusto. Prima che iniziasse il mercato, il nome dell'esterno nerazzurro ed ex Monza sembrava in uscita, vista la volontà del calciatore di avere un minutaggio maggiore rispetto alla stagione da poco conclusa.

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Col passare delle settimane, la situazione Carlos Augusto sembra rientrata, con il calciatore che è destinato ad avere un ruolo più centrale vista la sua duttilità. Ben Jacobs, giornalista inglese, ha rivelato un retroscena su Carlos Augusto e il Manchester United:

"Il Manchester United ha fatto un tentativo per Lewis Hall del Newcastle, lui vuole fare il titolare al Newcastle o da un'altra parte. Hall non è scontento di essere al Newcastle ma è una situazione aperta. Ho saputo che lo United ha fatto un sondaggio ad aprile per Carlos Augusto con Roma e Atalanta che erano entrambe interessate a lui. L'Inter vuole tenerlo anche perché è duttile e può giocare anche da esterno oltre che da braccetto. Lo United valuta anche profili giovani come Oliver Scarles del West Ham"

(The United Stand)