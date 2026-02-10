FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Dimarco sogno di mercato del Manchester United, l’Inter è pronta a rispondere così

calciomercato

Dimarco sogno di mercato del Manchester United, l’Inter è pronta a rispondere così

Inter Dimarco
Le grandi prestazioni di questa stagione hanno inevitabilmente attirato l'attenzione di grandi club europei su Federico Dimarco
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Le grandi prestazioni di questa stagione hanno inevitabilmente attirato l'attenzione di grandi club europei. Ma l'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Federico Dimarco e, anzi, secondo quanto riferisce Tuttosport, è pronta a rinnovare il contratto del suo laterale:

Dimarco sogno di mercato del Manchester United, l’Inter è pronta a rispondere così- immagine 2
Getty Images

"Se l’Inter sta ponendo tasselli pesanti per provare a tornare a vincere lo scudetto dopo quello sfumato nel maggio passato, lo deve anche alla crescita esponenziale del ventottenne esterno mancino; non a caso sognato sul mercato dal Manchester United, anche se il club a fine stagione lo blinderà con un nuovo contratto fino al 2029 o 2030 (oggi è in scadenza nel 2027)".

Dimarco sogno di mercato del Manchester United, l’Inter è pronta a rispondere così- immagine 3
Getty Images

"Al di là del confronto con l’impiego che aveva con Inzaghi di cui si è parlato tanto e si fa spesso riferimento - Simone lo toglieva spesso fra il 60’ e il 70’ per farlo respirare -, Dimarco sembra aver cambiato decisamente passo, da un punto di vista tecnico, ma pure fisico (è assolutamente più asciutto e tirato), difensivo (era stato fra i peggiori dell’Inter fra aprile e maggio per quanto concerne gli errori sui gol subiti) e mentale".

(Fonte: Tuttosport)

Leggi anche
In UK – Inter non dimentica Jones: nerazzurri sempre alla finestra. E occhio a...
McKennie, il tempo stringe per la Juventus: “Inter e Atletico Madrid sono calde”

© RIPRODUZIONE RISERVATA