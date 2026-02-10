Le grandi prestazioni di questa stagione hanno inevitabilmente attirato l'attenzione di grandi club europei. Ma l'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Federico Dimarco e, anzi, secondo quanto riferisce Tuttosport, è pronta a rinnovare il contratto del suo laterale:

"Al di là del confronto con l’impiego che aveva con Inzaghi di cui si è parlato tanto e si fa spesso riferimento - Simone lo toglieva spesso fra il 60’ e il 70’ per farlo respirare -, Dimarco sembra aver cambiato decisamente passo, da un punto di vista tecnico, ma pure fisico (è assolutamente più asciutto e tirato), difensivo (era stato fra i peggiori dell’Inter fra aprile e maggio per quanto concerne gli errori sui gol subiti) e mentale".