Le grandi prestazioni di questa stagione hanno inevitabilmente attirato l'attenzione di grandi club europei. Ma l'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Federico Dimarco e, anzi, secondo quanto riferisce Tuttosport, è pronta a rinnovare il contratto del suo laterale:
Dimarco sogno di mercato del Manchester United, l’Inter è pronta a rispondere così
"Se l’Inter sta ponendo tasselli pesanti per provare a tornare a vincere lo scudetto dopo quello sfumato nel maggio passato, lo deve anche alla crescita esponenziale del ventottenne esterno mancino; non a caso sognato sul mercato dal Manchester United, anche se il club a fine stagione lo blinderà con un nuovo contratto fino al 2029 o 2030 (oggi è in scadenza nel 2027)".
"Al di là del confronto con l’impiego che aveva con Inzaghi di cui si è parlato tanto e si fa spesso riferimento - Simone lo toglieva spesso fra il 60’ e il 70’ per farlo respirare -, Dimarco sembra aver cambiato decisamente passo, da un punto di vista tecnico, ma pure fisico (è assolutamente più asciutto e tirato), difensivo (era stato fra i peggiori dell’Inter fra aprile e maggio per quanto concerne gli errori sui gol subiti) e mentale".
