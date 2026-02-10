Il centrocampista del Liverpool rimane nel mirino dell'Inter in vista dell'estate

Gianni Pampinella Redattore 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 10:32)

Curtis Jones rimane nel mirino dell'Inter. Il centrocampista ha attirato l'attenzione del club nerazzurro e a gennaio ci sono stati diversi contatti col Liverpool, alla fine il giocatore è rimasto in Inghilterra ma il suo futuro è incerto. Con un contratto in scadenza nel 2027, le pretendenti non mancano. "Jones chiederà rassicurazioni concrete sul suo futuro a lungo termine al Liverpool prima dell'estate, con il centrocampista sempre più preoccupato che il club si stia preparando a cederlo, mentre è confermato da diverse fonti l'interesse del Tottenham e di altre squadre della Premier League", si legge su TEAMtalk.

"Jones è stato fortemente accostato all'Inter a gennaio, dopo che i nerazzurri avevano avuto diversi colloqui per un potenziale accordo. Il venticinquenne non aveva chiuso la porta, l'approccio era servito da campanello d'allarme, avvertendolo della possibilità che il Liverpool potesse cederlo. Mancano poco più di 16 mesi alla scadenza del suo attuale contratto e negli ultimi mesi si è parlato di un rinnovo. Alcune fonti indicano che i colloqui stavano procedendo, ma ci è stato detto che si sono bloccati in seguito all'apertura del Liverpool a una possibile uscita durante la finestra invernale".

"L'Inter continua ad ammirare il centrocampista, ma ci risulta che anche il Tottenham sia uno dei quattro club della Premier League interessati alla sua situazione, insieme ad altri tre provenienti da tutta Europa. Gli Spurs restano attenti alla sua situazione, così come il Newcastle, mentre anche Crystal Palace e Nottingham Forest hanno avviato dei contatti esplorativi. L'interesse non si limita all'Inghilterra. Come accennato, l'Inter rimane interessata e anche l'Atalanta sta monitorando attentamente la situazione. Nel frattempo, Lipsia e Borussia Dortmund seguono con crescente interesse".

(TEAMtalk)