Visto anche l'alto rendimento di questa stagione, la questione del rinnovo di West McKennie, in scadenza di contratto a giugno, sta diventando piuttosto spinosa in casa Juventus. Ne ha parlato anche Tuttosport:

"Inter e Atletico Madrid sono calde, senza dimenticare una finestra sull’Mls che al momento non stuzzica il classe ‘98. I pensieri del giocatore sono limpidi: priorità alla Juve. E a Spalletti, l’unico allenatore che è stato capace di dare una titolarità indiscutibile allo statunitense. Una centralità assoluta nello scacchiere bianconero, a prescindere dalla posizione in campo".