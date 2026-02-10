Visto anche l'alto rendimento di questa stagione, la questione del rinnovo di West McKennie, in scadenza di contratto a giugno, sta diventando piuttosto spinosa in casa Juventus. Ne ha parlato anche Tuttosport:
calciomercato
McKennie, il tempo stringe per la Juventus: “Inter e Atletico Madrid sono calde”
"Inter e Atletico Madrid sono calde, senza dimenticare una finestra sull’Mls che al momento non stuzzica il classe ‘98. I pensieri del giocatore sono limpidi: priorità alla Juve. E a Spalletti, l’unico allenatore che è stato capace di dare una titolarità indiscutibile allo statunitense. Una centralità assoluta nello scacchiere bianconero, a prescindere dalla posizione in campo".
"Poi, però, ci sono da trovare le condizioni economiche per proseguire. McKennie vorrebbe raggiungere il tetto dei 4 milioni, a cui vanno aggiunte le commissioni per l’entourage. Va ricomprato, a tutti gli effetti. Ma Spalletti non ha dubbi: ne vale la pena. Ogni settimana chiede novità alla società, proprio in riferimento al futuro del suo jolly. Ogni settimana riceve la stessa risposta: ci stiamo lavorando. Nel frattempo, però, Wes può accordarsi con chiunque per la prossima stagione: una mina vagante, che la Juve deve assolutamente schivare. Così la pensa Lucio".
(Fonte: Tuttosport)
