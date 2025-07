"Su Ederson si è affacciato l'Al-Hilal ma non ha fatto l'offerta che si è avvicinata alla richiesta dell'Atalanta, sessanta mln. C'è da capire se lo farà l'Inter in base a certe eventuali uscite". Così Gianluca Di Marzio su Skysport ha parlato del mercato che ruota attorno al calciatore del club bergamasco che potrebbe finire nel mirino di Marotta ed Ausilio semmai ci fossero delle importanti partenze a centrocampo.

E per partenze importanti si intende quella possibile di Calhanoglu sul quale ci sono le sirene del Galatasaray. Il club turco è arrivato in Italia nella persona del vice presidente. Altri affari di cui preoccuparsi, in particolare Osimhen su sui c'è stata un'accelerata ma potrebbero essere stabiliti i primi contatti con l'Inter per il centrocampista turco che al momento non ha mai manifestato al club interista la volontà di andarsene. Dal canto suo la società ha fatto sapere di interessarsi alle offerte che raggiungano almeno i 30 mln e che arrivino prima dell'inizio del ritiro, altrimenti il centrocampista resterà a Milano.