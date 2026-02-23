Gianluca Di Marzio si proietta già al prossimo mercato estivo: ecco le sue informazioni sul mercato dell'Inter.
Queste le parole del giornalista a Sky Sport: “Non dico che ci sarà una ricostruzione la prossima estate all’Inter, ma ci sarà un intervento importante sul mercato. Andrà via Sommer e arriverà così un portiere, in difesa arriverà un centrale forte e i nomi sono quelli di Muharemovic o Solet.
Capiremo davanti (in attacco, ndr) se l’Inter farà un’operazione diversa. Sicuramente il club farà un mercato con più partenze e arrivi rispetto all’estate scorsa”, ha detto.
