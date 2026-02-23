FC Inter 1908
Inter, prossimo mercato grandi novità! Di Marzio: “Colpo in porta, 2 nomi in difesa e in attacco…”

Gianluca Di Marzio si proietta già al prossimo mercato estivo: ecco le sue informazioni sul mercato dell'Inter
Gianluca Di Marzio si proietta già al prossimo mercato estivo: ecco le sue informazioni sul mercato dell'Inter.

Queste le parole del giornalista a Sky Sport: “Non dico che ci sarà una ricostruzione la prossima estate all’Inter, ma ci sarà un intervento importante sul mercato. Andrà via Sommer e arriverà così un portiere, in difesa arriverà un centrale forte e i nomi sono quelli di Muharemovic o Solet.

Capiremo davanti (in attacco, ndr) se l’Inter farà un’operazione diversa. Sicuramente il club farà un mercato con più partenze e arrivi rispetto all’estate scorsa”, ha detto.

