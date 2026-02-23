FC Inter 1908
Alessandro Cosattini Redattore 

Nome nuovo per l'Inter in chiave calciomercato. Come appreso da FCIN1908.it, c’è anche il club nerazzurro infatti tra i grandi club europei che hanno messo gli occhi su Vasilije Kostov.

Si tratta di un centrocampista classe 2008 della Stella Rossa. I nerazzurri hanno iniziato a seguirlo con interesse: per lui finora in stagione 11 gol e 6 assist, di cui 2 in Europa League. Un profilo monitorato con attenzione dall'Inter.

