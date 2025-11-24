Un vice Denzel Dumfries già a gennaio all'Inter? Occhio al possibile ribaltone a sorpresa in chiave calciomercato

Alessandro Cosattini Redattore 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 22:37)

Occhio al futuro di Luis Henrique in casa Inter. Nel derby ha giocato Carlos Augusto dal 1’ sulla fascia destra, al posto dell’infortunato Dumfries. L’Inter resta convinta dell’investimento fatto e dei 25 milioni investiti per strappare il brasiliano al Marsiglia. A sottolinearlo è stato Alfredo Pedullà:

“Il club nerazzurro ritiene che sia soltanto un problema di ambientamento e che presto il ragazzo potrà dimostrare il suo valore, abituandosi maggiormente alla fase difensiva in modo da garantire alla squadra gli equilibri necessari. Se l’Inter volesse, le offerte per Luis Henrique non mancherebbero. C’è stato un sondaggio della Roma che è stato rispedito al mittente senza alcuna possibilità di manovra. Oltretutto stiamo parlando della squadra che comanda la classifica proprio in compagnia dei nerazzurri.

Ma la spiegazione è un’altra: l’Inter non ha intenzione di privarsi di Luis Henrique e neanche di mandarlo in prestito nella prossima sessione di mercato. Se ciò accadesse, si tratterebbe di un clamoroso ribaltone rispetto alla posizione attuale”, ha spiegato il giornalista.