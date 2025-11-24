Matteo Moretto fa chiarezza su presente e futuro di Andy Diouf. Queste le parole del giornalista sul centrocampista dell'Inter al canale YouTube di Fabrizio Romano.
Moretto: “Diouf-Inter, il retroscena sull’estate! Tante voci per gennaio, la verità è che…”
Matteo Moretto fa chiarezza su presente e futuro di Andy Diouf: ecco il punto sul centrocampista francese dell'Inter
“Oggi parliamo di Diouf. In estate lo voleva il Napoli, il club lo aveva trattato e aveva offerto soldi importanti per lui fino all’arrivo dell’Inter, che ha accelerato e chiuso per lui. Si sta parlando tanto del suo futuro: non mi soffermo sulla prestazione di ieri nel finale del derby, ma sulle voci di mercato degli ultimi giorni.
Diouf a gennaio resterà in nerazzurro, perché ha giocato in Ligue 1 con il Lens e non può cambiare squadra a gennaio, avendo già vestito due maglie in questa stagione. Diouf rimarrà all’Inter fino a giugno. Questo è un dettaglio importante che io oggi voglio sottolineare”.
