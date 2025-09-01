Le ultimissime di Gianluca Di Marzio su Hakan Calhanoglu e Ademola Lookman: ecco le parole del giornalista a Sky Sport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Galatasaray su Calhanoglu? Abbiamo verificato, nulla. Lookman invece può…”
calciomercato
Di Marzio: “Galatasaray su Calhanoglu? Abbiamo verificato, nulla. Lookman invece può…”
Le ultimissime di Gianluca Di Marzio su Hakan Calhanoglu e Ademola Lookman: ecco le parole del giornalista a Sky Sport
”In Turchia parlano di interessi del Galatasaray per Calhanoglu: abbiamo verificato, nulla.
Hanno detto anche di un Gala pronto a prendere Lookman per 55 milioni di euro, ricordiamo che il mercato turco chiude il 12 settembre. Ma l’Atalanta non l’ha ricevuta questa proposta, solo offerte per prestiti del Gala e del Bayern Monaco. Da capire se poi ci sarà questo assalto per Lookman del Galatasaray, ma non in prestito”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA