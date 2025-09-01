FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Galatasaray su Calhanoglu? Abbiamo verificato, nulla. Lookman invece può…”

calciomercato

Di Marzio: “Galatasaray su Calhanoglu? Abbiamo verificato, nulla. Lookman invece può…”

Di Marzio: “Galatasaray su Calhanoglu? Abbiamo verificato, nulla. Lookman invece può…” - immagine 1
Le ultimissime di Gianluca Di Marzio su Hakan Calhanoglu e Ademola Lookman: ecco le parole del giornalista a Sky Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

Di Marzio: “Galatasaray su Calhanoglu? Abbiamo verificato, nulla. Lookman invece può…”- immagine 2
Getty Images

Le ultimissime di Gianluca Di Marzio su Hakan Calhanoglu e Ademola Lookman: ecco le parole del giornalista a Sky Sport.

Di Marzio: “Galatasaray su Calhanoglu? Abbiamo verificato, nulla. Lookman invece può…”- immagine 3
Getty Images

In Turchia parlano di interessi del Galatasaray per Calhanoglu: abbiamo verificato, nulla.

Di Marzio: “Galatasaray su Calhanoglu? Abbiamo verificato, nulla. Lookman invece può…”- immagine 4
Getty Images

Hanno detto anche di un Gala pronto a prendere Lookman per 55 milioni di euro, ricordiamo che il mercato turco chiude il 12 settembre. Ma l’Atalanta non l’ha ricevuta questa proposta, solo offerte per prestiti del Gala e del Bayern Monaco. Da capire se poi ci sarà questo assalto per Lookman del Galatasaray, ma non in prestito”.

Leggi anche
UFFICIALE – Akanji è un nuovo giocatore dell’Inter: contratto depositato
Sky DE – Il Galatasaray torna a muoversi per Calhanoglu! Le ultimissime

© RIPRODUZIONE RISERVATA