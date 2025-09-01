Manuel Akanji è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter. Il club ha depositato poco fa in Lega il contratto del centrale svizzero, che si può considerare a tutti gli effetti un nuovo calciatore nerazzurro.
UFFICIALE – Akanji è un nuovo giocatore dell’Inter: contratto depositato
