UFFICIALE – Akanji è un nuovo giocatore dell’Inter: contratto depositato

Manuel Akanji è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter. Il club ha depositato poco fa in Lega il contratto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Manuel Akanji è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter. Il club ha depositato poco fa in Lega il contratto del centrale svizzero, che si può considerare a tutti gli effetti un nuovo calciatore nerazzurro.

