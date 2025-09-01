Sky DE – Il Galatasaray torna a muoversi per Calhanoglu! Le ultimissime

FC Inter 1908
Clamoroso dalla Germania: Sky DE fa sapere che il Galatasaray torna a muoversi per Hakan Calhanoglu
Clamoroso dalla Germania: Sky DE fa sapere che il Galatasaray torna a muoversi per Hakan Calhanoglu.

Come riportato da Florian Plettenberg, il Galatasaray si sta muovendo anche per provare a ingaggiare Hakan Calhanoglu

Le trattative sono in corso. È un trasferimento difficile, ma il Galatasaray ci sta provando. Nel frattempo, il trasferimento di İlkay Gündogan è vicino alla conclusione, sempre per quanto riguarda il Gala

