Clamoroso dalla Germania: Sky DE fa sapere che il Galatasaray torna a muoversi per Hakan Calhanoglu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky DE – Il Galatasaray torna a muoversi per Calhanoglu! Le ultimissime
calciomercato
Sky DE – Il Galatasaray torna a muoversi per Calhanoglu! Le ultimissime
Clamoroso dalla Germania: Sky DE fa sapere che il Galatasaray torna a muoversi per Hakan Calhanoglu
Come riportato da Florian Plettenberg, il Galatasaray si sta muovendo anche per provare a ingaggiare Hakan Calhanoglu.
Le trattative sono in corso. È un trasferimento difficile, ma il Galatasaray ci sta provando. Nel frattempo, il trasferimento di İlkay Gündogan è vicino alla conclusione, sempre per quanto riguarda il Gala.
© RIPRODUZIONE RISERVATA