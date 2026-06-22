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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Inter alla finestra per Nico Paz. Ma minimo vanno ceduti questi due”

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Di Marzio: “Inter alla finestra per Nico Paz. Ma minimo vanno ceduti questi due”

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L'Inter continua a osservare gli sviluppi della vicenda Nico Paz sull'asse Como-Real Madrid: le ultimissime di Gianluca Di Marzio
Alessandro Cosattini Redattore 

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L'Inter continua a osservare gli sviluppi della vicenda Nico Paz sull'asse Como-Real Madrid. Ecco le ultimissime sul futuro dell'argentino da Gianluca Di Marzio a Sky Sport:

Di Marzio: “Inter alla finestra per Nico Paz. Ma minimo vanno ceduti questi due”- immagine 2
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L’Inter resta alla finestra per Nico Paz. L’Inter dovrebbe aspettare che il Real Madrid lo riporti a casa e fare diverse uscite perché a oggi il budget di mercato si esaurisce con i colpi Marco Palestra, Oumar Solet e Curtis Jones.

Di Marzio: “Inter alla finestra per Nico Paz. Ma minimo vanno ceduti questi due”- immagine 3
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Per farlo l’Inter dovrebbe cedere Davide Frattesi, Aleksandar Stankovic e forse neanche basterebbero loro due ecco come cessioni. Da giovedì dopo l’incontro tra Como e Real capiremo meglio questo scenario che include anche l’Inter”.

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