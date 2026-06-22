Il canale satellitare parla delle caratteristiche del giocatore di proprietà dell'Atalanta che si sta avvicinando all'approdo a Milano

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 22:32)

Analisi di mercato che arriva da Skysport. Il canale satellitare si sofferma in particolare sull'arrivo possibilissimo di Palestra all'Inter dopo l'accelerata arrivata la scorsa settimana. Club di Premier si sono informati, ma l'Inter aveva dalla sua una scelta precisa del calciatore: crescere ancora in Italia prima di fare eventualmente il grande salto all'estero. E all'Inter si è liberato il posto di Dumfries ormai destinato al Real Madrid.

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Dietro all'arrivo di Palestra all'Inter c'è un ragionamento preciso "che ha portato la dirigenza nerazzurra (sempre di Milano) a puntare su un ventunenne per sostituire un trentenne. È molto semplice: i due terzini sono quasi complementari. E per l’abito tattico che ha in mente di cucire Chivu sulla sua squadra, Palestra è perfetto", spiegano dal sito di Sky.

E sono stati messi a confronto Dumfries e Palestra. Il primo tira di più e da posizioni nettamente migliori. "È un quinto che attacca la profondità e arriva in area come un attaccante aggiunto". E nonostante abbia giocato molto meno rispetto alla stagione precedente dato l'infortunio che lo ha fermato, l'olandese è stato un giocatore chiave in zona gol.

Palestra invece ha "una predisposizione per il blocco legato al possesso palla: la percentuale di Ball Retention, quella legata alla capacità di fare dribbling, che è molto alta soprattutto se si guardano i dribbling tentati. Ed è anche molto pericoloso (xT, cioè expected Threat, le minacce) con le conduzioni palla al piede. Palestra è un terzino che fa salire la squadra con le sue progressioni in fase di possesso, tiene molto più il pallone tra i piedi rispetto a Dumfries", si legge nella newsletter di Sky. Riesce in pratica a dare più equilibrio anche se arriva meno al tiro e segna meno. Dopo aver vinto due titoli Chivu ha in mente una costruzione tattica a cui i dirigenti nerazzurri stanno cercando di avvicinarsi con le operazioni di mercato che hanno in mente.

(fonte: Skysport)