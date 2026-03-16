Tutto sul prossimo mercato estivo dell’Inter. In studio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato dei piani dei dirigenti nerazzurri per l’estate. “Che rivoluzione farà l’Inter sul mercato in estate? Non so se il cambiamento sarà radicale, ma sarà più importante rispetto all’estate scorsa dove si è intervenuto di più sulle alternative che sull’undici titolare.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Inter sogna Palestra, molti più movimenti del 2025. E può ascoltare offerte per…”
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Di Marzio: “Inter sogna Palestra, molti più movimenti del 2025. E può ascoltare offerte per…”
Tutto sul prossimo mercato estivo dell’Inter: ecco i movimenti già pianificati secondo Gianluca Di Marzio
L’anno prossimo ci saranno 3/4 cambiamenti: in porta, in difesa, sugli esterni. Poi dipenderà da che big potrà partire: si parla tanto di Thuram, penso il club valuterebbe offerte per lui. Poi si andrebbe su un attaccante, ma il titolare potrebbe essere Pio e poi c’è anche Bonny.
Per la difesa Muharemovic, Solet o occhio ad altre opportunità. A destra il sogno è Palestra. A centrocampo se non rimane Mkhitaryan per esempio, un giocatore arriva”.
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