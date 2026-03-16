Tutto sul prossimo mercato estivo dell’Inter. In studio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato dei piani dei dirigenti nerazzurri per l’estate. “Che rivoluzione farà l’Inter sul mercato in estate? Non so se il cambiamento sarà radicale, ma sarà più importante rispetto all’estate scorsa dove si è intervenuto di più sulle alternative che sull’undici titolare.