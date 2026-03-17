Inter, il ricambio non può più essere rinviato. E arriva la conferma definitiva

Quella che verrà sarà un'estate di grandi cambiamenti all'Inter. Tanti giocatori in scadenza lasceranno Milano e sarà l'occasione per ringiovanire una rosa logora da mille battaglie. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’idea del club nerazzurro non è solo quella di abbassare l’età media, ma anche di costruire una squadra che, oltre ad essere sempre competitiva al massimo, non abbia un unico volto.