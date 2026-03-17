Quella che verrà sarà un'estate di grandi cambiamenti all'Inter. Tanti giocatori in scadenza lasceranno Milano e sarà l'occasione per ringiovanire una rosa logora da mille battaglie. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’idea del club nerazzurro non è solo quella di abbassare l’età media, ma anche di costruire una squadra che, oltre ad essere sempre competitiva al massimo, non abbia un unico volto.
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Inter, il ricambio non può più essere rinviato. E arriva la conferma definitiva
Sarà un'estate di grandi cambiamenti quella dell'Inter che dovrà mettere pesantemente mano alla rosa
"Quindi che possa adottare soluzioni differenti, potendo contare su elementi con caratteristiche che la rosa attuale non possiede. Insomma, vero che Inzaghi nel suo quadriennio aveva costruito un impianto unico, efficace e in grado di andare oltre i propri limiti".
"Il ricambio, però, non può essere più rinviato, per non rischiare di diventare troppo prevedibili. Quanto accaduto in questa stagione in Champions, tra le 5 sconfitte accumulate in 10 gare e l’eliminazione nei play-off con il Bodø/Glimt ha dato la conferma definitiva: serve di più, serve altro per tornare ad essere competitivi in Europa".
(Corriere dello Sport)
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