In estate l'Inter subirà probabilmente una rivoluzione all'interno della rosa: tanti giocatori sono in scadenza di contratto, ma anche qualche big può salutare alla conclusione di un ciclo durato anni.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Gazzetta svela: “Ecco il big che Inter conta di vendere per finanziare il mercato”. E non è Thuram
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Gazzetta svela: “Ecco il big che Inter conta di vendere per finanziare il mercato”. E non è Thuram
È lui, più di Thuram, il calciatore che la società conta di vendere per incassare denaro da reinvestire sul mercato
E questo, secondo La Gazzetta dello Sport, può essere il caso di Alessandro Bastoni, corteggiato dal Barcellona e non solo in giro per l'Europa. E la Rosea svela infatti una convinzione del club nerazzurro.
"Alessandro Bastoni e l’Inter possono lasciarsi a fine stagione, senza rancore e senza strappo. È lui, più di Thuram, il calciatore che la società conta di vendere per incassare denaro da reinvestire sul mercato", si legge.
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