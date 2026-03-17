È lui, più di Thuram, il calciatore che la società conta di vendere per incassare denaro da reinvestire sul mercato

In estate l'Inter subirà probabilmente una rivoluzione all'interno della rosa: tanti giocatori sono in scadenza di contratto, ma anche qualche big può salutare alla conclusione di un ciclo durato anni.

E questo, secondo La Gazzetta dello Sport, può essere il caso di Alessandro Bastoni, corteggiato dal Barcellona e non solo in giro per l'Europa. E la Rosea svela infatti una convinzione del club nerazzurro.