FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Gazzetta svela: “Ecco il big che Inter conta di vendere per finanziare il mercato”. E non è Thuram

calciomercato

Gazzetta svela: “Ecco il big che Inter conta di vendere per finanziare il mercato”. E non è Thuram

Gazzetta svela: “Ecco il big che Inter conta di vendere per finanziare il mercato”. E non è Thuram - immagine 1
È lui, più di Thuram, il calciatore che la società conta di vendere per incassare denaro da reinvestire sul mercato
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

In estate l'Inter subirà probabilmente una rivoluzione all'interno della rosa: tanti giocatori sono in scadenza di contratto, ma anche qualche big può salutare alla conclusione di un ciclo durato anni.

Gazzetta svela: “Ecco il big che Inter conta di vendere per finanziare il mercato”. E non è Thuram- immagine 2
Getty Images

E questo, secondo La Gazzetta dello Sport, può essere il caso di Alessandro Bastoni, corteggiato dal Barcellona e non solo in giro per l'Europa. E la Rosea svela infatti una convinzione del club nerazzurro.

Inter Chivu
Getty Images

"Alessandro Bastoni e l’Inter possono lasciarsi a fine stagione, senza rancore e senza strappo. È lui, più di Thuram, il calciatore che la società conta di vendere per incassare denaro da reinvestire sul mercato", si legge.

Leggi anche
Mercato Inter, un dettaglio è chiaro: i piani del club. Via non solo chi è in scadenza
70 milioni per Bastoni? Molto meno, per Gazzetta l’Inter “può accettare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA