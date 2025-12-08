Caso Momo Salah in casa Liverpool. Dopo il suo sfogo, il club e Arne Slot hanno deciso di escluderlo per la trasferta di San Siro contro l’Inter di domani. Queste le parole di Gianluca Di Marzio direttamente dal Meazza sul futuro dell’egiziano:
“Rivedere Salah in Italia? Non penso, se dovesse lasciare Liverpool come ci aspettiamo sarà per andare in Arabia Saudita. Erano già pronti a ricoprirlo d’oro prima del rinnovo con il Liverpool. Alla fine andrà a giocare in Arabia Saudita, anche se lasciare queste emozioni di San Siro per esempio…”, ha concluso il giornalista.
