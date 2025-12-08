FC Inter 1908
Moretto: “Vicario difficile, Inter sempre più su Atubolu. Luis Henrique-Roma, la verità”

Sommer a fine stagione va in scadenza e l'Inter valuta le piste per il portiere del futuro. Intanto arrivano conferme sulla permanenza del brasiliano
Eva A. Provenzano
Matteo Moretto, sul canale youtube di Fabrizio Romano, ha parlato del mercato nerazzurro. In particolare si è soffermato su due nomi: intanto Noah Atubolu, portiere classe 2002 del Friburgo, che in Bundesliga ha subito 22 gol in 13 gare.

Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e tanti club lo seguono. Club tedeschi e non solo. "Occhio all'Inter - ha spiegato Moretto - che è in cerca di un portiere in vista del contratto di Sommer in scadenza a giugno, difficilmente dovrebbe rinnovare anche se non è stata presa una decisione definitiva. L'orientamento è trovare forze fresche per la forza".

"Vicario è un nome difficile per età e costi. Invece a quanto pare l'Inter è indirizzata su un portiere giovane come Atubolu che è stato accostato anche al Milan in passato e piace ai nerazzurri", si legge.

A proposito del mercato nerazzurro, Moretto ha parlato di Luis Henrique, esterno classe 2001 arrivato in estate dal Marsiglia: «Avvio di stagione complicato per lui, ha giocato poco. Chivu lo ha voluto dosare e lo sta testando piano piano. Vista la prestazione contro il Como si capisce come potrebbe avere maggior spazio in futuro dopo essere stati tra i migliori della partita. Ha dimostrato perché l'Inter lo ha preso a quelle cifre. È da tenere in considerazione per il futuro dell'Inter che ha intenzione di trattenerlo per il futuro e anche la prestazione contro il Como ha messo un punto esclamativo sulla sua permanenza. Il giocatore era stato cercato dalla Roma. Luis Henrique però resta all'Inter, specie a gennaio», ha concluso il giornalista.

