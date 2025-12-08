Sommer a fine stagione va in scadenza e l'Inter valuta le piste per il portiere del futuro. Intanto arrivano conferme sulla permanenza del brasiliano

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 18:31)

Matteo Moretto, sul canale youtube di Fabrizio Romano, ha parlato del mercato nerazzurro. In particolare si è soffermato su due nomi: intanto Noah Atubolu, portiere classe 2002 del Friburgo, che in Bundesliga ha subito 22 gol in 13 gare.

Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e tanti club lo seguono. Club tedeschi e non solo. "Occhio all'Inter - ha spiegato Moretto - che è in cerca di un portiere in vista del contratto di Sommer in scadenza a giugno, difficilmente dovrebbe rinnovare anche se non è stata presa una decisione definitiva. L'orientamento è trovare forze fresche per la forza".

"Vicario è un nome difficile per età e costi. Invece a quanto pare l'Inter è indirizzata su un portiere giovane come Atubolu che è stato accostato anche al Milan in passato e piace ai nerazzurri", si legge.

A proposito del mercato nerazzurro, Moretto ha parlato di Luis Henrique, esterno classe 2001 arrivato in estate dal Marsiglia: «Avvio di stagione complicato per lui, ha giocato poco. Chivu lo ha voluto dosare e lo sta testando piano piano. Vista la prestazione contro il Como si capisce come potrebbe avere maggior spazio in futuro dopo essere stati tra i migliori della partita. Ha dimostrato perché l'Inter lo ha preso a quelle cifre. È da tenere in considerazione per il futuro dell'Inter che ha intenzione di trattenerlo per il futuro e anche la prestazione contro il Como ha messo un punto esclamativo sulla sua permanenza. Il giocatore era stato cercato dalla Roma. Luis Henrique però resta all'Inter, specie a gennaio», ha concluso il giornalista.

(Fonte: youtube/romano)