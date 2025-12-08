Il mercato dell'Inter è stato molto criticato. Opinionisti e critici hanno fatto fioccare i 5 al termine della sessione estiva

Il mercato dell'Inter è stato molto criticato. Opinionisti e critici hanno fatto fioccare i 5 al termine della sessione estiva. Il mancato arrivo di Lookman, l'assalto sfumato a Manu Kone, le mancate cessioni, la permanenza di Calhanoglu dopo le frasi di Lautaro, gli arrivi considerati costosi e misteriosi di Diouf e Luis Henrique. Un disastro, praticamente.

Il campo, però, sta dicendo altro. Akanji è un pilastro, Bonny sta spaccando le difese, il ritorno di Pio Esposito si sta rivelando mossa azzeccata, Sucic dimostra anche se a sprazzi qualità eccelese. E ora anche Diouf e Luis Henrique stanno cominciando a mostrare i primi segnali importanti. E se il mercato dell'Inter fosse da rivalutare?

La tesi della Gazzetta dello Sport: mercato da rivalutare — "Il 23enne Luis Henrique è sbocciato come si sperava ed entrerà sempre di più nelle rotazioni. Insomma, Luis Henrique potrebbe diventare presto ciò che immaginavano dall’inizio il ds Piero Ausilio e il presidente Beppe Marotta: staccando un assegno da 25 milioni totali erano convinti di aver preso un replicante credibile di Dumfries che, all’occorrenza, avrebbe potuto far rifiatare anche Dimarco a sinistra. Difficile togliere il posto ai due laterali prediletti da Chivu, ma aggiungersi stabilmente a loro avrebbe fatto tutta la differenza del mondo.

La riscossa brasiliana è arrivata subito dopo quella del francese, altro enigma a inizio stagione: prima di LH, anche Andy Diouf aveva dimostrato di essere stato un investimento oculato (per lui sono stati spesi altri 25 milioni). L’ex Lens servirà all’occorrenza da mezzala, ma soprattutto da esterno a destra, a piede invertito.

Ecco un altro che scalpita alle spalle di Dumfries. Se si aggiungono l’intoccabile Akanji, la coppia di giovani leoni d’attacco Bonny-Pio e i bagliori sparsi qua e là da Sucic, tutto il mercato nerazzurro va rivisto in una nuova luce. È la stessa che sta illuminando la stagione".