Il club nerazzurro è fermo a 20 milioni di euro per l'esterno classe 2004. Sky Sport nelle ultime ore ha sottolineato che alla cifra richiesta, l'Inter non è intenzionata a chiudere. Il giocatore interessa, ma è considerata eccessiva la valutazione di 30 milioni. O cala il prezzo dunque o il club è pronto a guardare altrove e infatti è emersa in queste ore la candidatura di Guela Doué (ecco il prezzo).