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fcinter1908 calciomercato mercato inter L’Inter e la distanza per Khalaili: ecco il vero motivo per cui la dirigenza non chiude (per ora)

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L’Inter e la distanza per Khalaili: ecco il vero motivo per cui la dirigenza non chiude (per ora)

L’Inter e la distanza per Khalaili: ecco il vero motivo per cui la dirigenza non chiude (per ora) - immagine 1
Sfumato Marco Palestra, l'Inter ha subito messo Anan Khalaili in cima alla lista dei desideri per raccogliere l'eredità di Dumfries
Alessandro Cosattini Redattore 

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Sfumato Marco Palestra, l'Inter ha subito messo Anan Khalaili in cima alla lista dei desideri per raccogliere l'eredità di Dumfries. Ma perché il club non accelera per chiudere il colpo con l'Union Saint-Gilloise per i 30 milioni di euro richiesti?

Khalaili

Il club nerazzurro è fermo a 20 milioni di euro per l'esterno classe 2004. Sky Sport nelle ultime ore ha sottolineato che alla cifra richiesta, l'Inter non è intenzionata a chiudere. Il giocatore interessa, ma è considerata eccessiva la valutazione di 30 milioni. O cala il prezzo dunque o il club è pronto a guardare altrove e infatti è emersa in queste ore la candidatura di Guela Doué (ecco il prezzo).

(Fonte: SS24)

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