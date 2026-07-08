UFFICIALE / Christos Alexiou passa dall’Inter all’AEK Atene: la formula

L'annuncio e il percorso

"Christos Alexiou è nato il 30 giugno 2005 ad Atene. Gioca come difensore centrale ed è alto 1,86 m. In giovanissima età è entrato a far parte dell'Academy dell'Atromitos e a soli 16 anni ha attirato l'interesse dell'Inter, che lo ha poi acquistato. La crescita del difensore greco nei settori giovanili del club italiano è stata rapida e costante, fino a diventare capitano della Primavera, vincendo anche il campionato della stagione 2024-25. Ha vestito le maglie delle nazionali greche Under 17 e Under 19 e ha collezionato 10 presenze con la Nazionale Under 21", scrive il club greco, che milita nella massima divisione del campionato, sul suo sito ufficiale nel comunicato dell'annuncio.