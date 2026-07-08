"L'AEK FC annuncia l'acquisizione del difensore greco della nazionale Under 21 Christos Alexiou dall'Inter, con un prestito stagionale con diritto di riscatto". Con questo annuncio la squadra della capitale ufficializza l'arrivo del giocatore classe 2005 (che è già in olanda con il resto della squadra per il ritiro) tra le sue fila. Il calciatore, ex capitano della Primavera, viene dall'esperienza nell'Under23 nerazzurra.
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UFFICIALE / Christos Alexiou passa dall’Inter all’AEK Atene: la formula
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L'annuncio e il percorso—
"Christos Alexiou è nato il 30 giugno 2005 ad Atene. Gioca come difensore centrale ed è alto 1,86 m. In giovanissima età è entrato a far parte dell'Academy dell'Atromitos e a soli 16 anni ha attirato l'interesse dell'Inter, che lo ha poi acquistato. La crescita del difensore greco nei settori giovanili del club italiano è stata rapida e costante, fino a diventare capitano della Primavera, vincendo anche il campionato della stagione 2024-25. Ha vestito le maglie delle nazionali greche Under 17 e Under 19 e ha collezionato 10 presenze con la Nazionale Under 21", scrive il club greco, che milita nella massima divisione del campionato, sul suo sito ufficiale nel comunicato dell'annuncio.
"Christos, benvenuto all'AEK. Ti auguriamo salute e ogni successo con la nostra squadra!", conclude la nota che dà il benvenuto al ragazzo.
(Fonte: aekfc.gr)
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