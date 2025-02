Negli ultimi giorni è tornata in auge l'ipotesi di un ritorno in Italia di Gianluigi Donnarumma , questa volta per indossare la maglia dell'Inter. Uno scenario che, se prima poteva sembrare pura fantasia, oggi appare meno irrealistico.

Oltretutto, come spiega il Corriere della Sera, c'è un motivo in più che potrebbe convincere il portiere della Nazionale a lasciare il Paris Saint-Germain per vestirsi di nerazzurro: "Per il futuro resta sul tavolo l'ipotesi legata a Gianluigi Donnarumma, nonostante nelle scorse settimane il portiere di origini campane abbia indicato il rinnovo con il Psg come la sua priorità.