Le parole rilasciate dal portiere alla Rai riaccendono voci che non si erano del tutto spento nonostante le recenti dichiarazioni di Enzo Raiola, suo agente: "Non ci sono stati contatti con i nerazzurri così come con altre società. Alla luce delle norme imposte dalla UEFA, il PSG sta facendo dietrofront dal punto di vista finanziario, abbiamo accettato la loro nuova policy in termine di gestione dei contratti e stiamo lavorando in merito all'ipotesi rinnovo, ma non c'è fretta".