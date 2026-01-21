FC Inter 1908
Dopo Sommer, Sky boom: "Porta Inter, non solo Dibu Martinez: c'è shortlist di nomi"

Non solo il Dibu Martinez in lista per la porta dell'Inter per il dopo Sommer: c'è una shortlist di nomi secondo Sky Sport
Non solo il Dibu Martinez in lista per la porta dell'Inter per il dopo Sommer. Ecco le ultimissime dal sito di Sky Sport sulla ricerca del nuovo estremo difensore titolare nerazzurro.

"L'Inter continua a lavorare con anticipo per il dopo Sommer, con una shortlist di nomi in vista della prossima stagione. Nel taccuino di Marotta e Ausilio c'è il "Dibu Martinez", portiere argentino campione del mondo 2022 insieme al capitano nerazzurro Lautaro. L'Inter fa sul serio: nella giornata di martedì 20 gennaio c'è stato un incontro a Milano con il fratello e con l'agente di Emiliano Martinez (dal 2020 portiere dell'Aston Villa).

Nel corso del colloquio il club nerazzurro ha confermato l'interesse per il portiere argentino e spiegato che il "Dibu" Martinez è nella shortlist nel caso in cui l'Inter decidesse di scegliere un profilo di esperienza, con una prima proposta di contratto che sarebbe biennale. Sull'ingaggio l'Inter non intende andare oltre i 4 milioni più bonus all'anno. Ma comunque l'incontro certifica l'interesse concreto dei nerazzurri per il "Dibu"", si legge.

