"L'Inter continua a lavorare con anticipo per il dopo Sommer, con una shortlist di nomi in vista della prossima stagione. Nel taccuino di Marotta e Ausilio c'è il "Dibu Martinez", portiere argentino campione del mondo 2022 insieme al capitano nerazzurro Lautaro. L'Inter fa sul serio: nella giornata di martedì 20 gennaio c'è stato un incontro a Milano con il fratello e con l'agente di Emiliano Martinez (dal 2020 portiere dell'Aston Villa).

Nel corso del colloquio il club nerazzurro ha confermato l'interesse per il portiere argentino e spiegato che il "Dibu" Martinez è nella shortlist nel caso in cui l'Inter decidesse di scegliere un profilo di esperienza, con una prima proposta di contratto che sarebbe biennale. Sull'ingaggio l'Inter non intende andare oltre i 4 milioni più bonus all'anno. Ma comunque l'incontro certifica l'interesse concreto dei nerazzurri per il "Dibu"", si legge.