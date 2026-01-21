Il Napoli sta cercando di rimuovere il blocco di mercato che le impedisce di rinforzare la rosa a gennaio se non a parametro zero. Ma la Federcalcio non ha per il momento accettato il ricorso del club partenopeo chiedendo per la decisione l'unanimità dei club di Serie A che in Lega si erano astenuti dal votare in merito alla questione. Ci saranno nuovi tentativi, intanto il ds Manna lavora per rinforzare la rosa di Conte che è stata falcidiata dagli infortuni.

«Ci sta lavorando anche la Lazio - ha riferito il giornalista da L'Originale - ma c'è stato un inserimento forte del Napoli. Il club cerca l'intesa con il club gialloblù e con il giocatore e cerca di capire se può anticipare i tempi e portarlo già subito a Napoli. Servirà probabilmente una cessione con Lang che partirebbe a titolo definitivo, al Galatasaray o al Fulham che starebbe cercando di inserirsi. Lucca resta sul mercato e non è escluso che per Conte arrivi anche Maldini (la Juve invece si sarebbe chiamata fuori) insieme a Giovane. Due attaccanti esterni quindi, dato che arrivano segnali positivi dal rientro di Lukaku».