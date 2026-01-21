FC Inter 1908
Il club azzurro si sarebbe portato avanti sul giocatore che piace secondo alcune fonti anche all'Inter
Eva A. Provenzano
Il Napoli sta cercando di rimuovere il blocco di mercato che le impedisce di rinforzare la rosa a gennaio se non a parametro zero. Ma la Federcalcionon ha per il momento accettato il ricorso del club partenopeo chiedendo per la decisione l'unanimità dei club di Serie A che in Lega si erano astenuti dal votare in merito alla questione. Ci saranno nuovi tentativi, intanto il ds Manna lavora per rinforzare la rosa di Conteche è stata falcidiata dagli infortuni.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Skysport, il dirigente starebbe lavorando su Giovane, attaccante classe 2003 del Verona che piace, secondo alcune fonti anche all'Inter.

«Ci sta lavorando anche la Lazio - ha riferito il giornalista da L'Originale - ma c'è stato un inserimento forte del Napoli. Il club cerca l'intesa con il club gialloblù e con il giocatore e cerca di capire se può anticipare i tempi e portarlo già subito a Napoli. Servirà probabilmente una cessione con Lang che partirebbe a titolo definitivo, al Galatasaray o al Fulham che starebbe cercando di inserirsi. Lucca resta sul mercato e non è escluso che per Conte arrivi anche Maldini (la Juve invece si sarebbe chiamata fuori) insieme a Giovane. Due attaccanti esterni quindi, dato che arrivano segnali positivi dal rientro di Lukaku». 

