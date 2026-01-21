"Ieri avevamo parlato di contatti con l'Inter per individuare un erede per la porta nerazzurra. C'è stato un incontro con l'agente e con il fratello dell'argentino che si trovano a Milano. L'Inter conferma che lo sta valutando. Ha messo sul tavolo un contratto biennale per il giocatore con un ingaggio non superiore ai 4 mln che rientra nei parametri di Oaktree. Le parti si riaggiorneranno ma è un segnale di come sia tra i primi nomi per il post Sommer".
Il club nerazzurro si è mosso per il portiere argentino e ha visto a Milano il suo procuratore: le parti si riaggiorneranno
Gianluca Di Marzio su Skysport ha parlato così del Dibu Martinez e dell'incontro che ci sarebbe stato a Milano tra i dirigenti nerazzurri e l'agente del giocatore insieme al fratello.
Si tratta quindi di una delle idee per la porta: Sommer a fine stagione andrà via, ha il contratto in scadenza e in queste ore si è tornato a parlare di una short-list in cui non c'è solo l'argentino ma anche Vicario, portiere italiano del Tottenham.
Ma l'Inter in queste ore ha mosso passi decisi verso l'argentino.
