FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, vertice con l’agente di Dibu Martinez: sul piatto un biennale, le cifre

calciomercato

Sky – Inter, vertice con l’agente di Dibu Martinez: sul piatto un biennale, le cifre

Sky – Inter, vertice con l’agente di Dibu Martinez: sul piatto un biennale, le cifre - immagine 1
Il club nerazzurro si è mosso per il portiere argentino e ha visto a Milano il suo procuratore: le parti si riaggiorneranno
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Ieri avevamo parlato di contatti con l'Inter per individuare un erede per la porta nerazzurra. C'è stato un incontro con l'agente e con il fratello dell'argentino che si trovano a Milano. L'Inter conferma che lo sta valutando. Ha messo sul tavolo un contratto biennale per il giocatore con un ingaggio non superiore ai 4 mln che rientra nei parametri di Oaktree. Le parti si riaggiorneranno ma è un segnale di come sia tra i primi nomi per il post Sommer".

Sky – Inter, vertice con l’agente di Dibu Martinez: sul piatto un biennale, le cifre- immagine 2
Getty Images

Gianluca Di Marzio su Skysport ha parlato così del Dibu Martinez e dell'incontro che ci sarebbe stato a Milano tra i dirigenti nerazzurri e l'agente del giocatore insieme al fratello.

Sky – Inter, vertice con l’agente di Dibu Martinez: sul piatto un biennale, le cifre- immagine 3
Getty Images

Si tratta quindi di una delle idee per la porta: Sommer a fine stagione andrà via, ha il contratto in scadenza e in queste ore si è tornato a parlare di una short-list in cui non c'è solo l'argentino ma anche Vicario, portiere italiano del Tottenham.

Ma l'Inter in queste ore ha mosso passi decisi verso l'argentino.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Dopo Sommer, Sky boom: “Porta Inter, non solo Dibu Martinez: c’è shortlist di nomi”
Sky – Napoli si è inserito forte su Giovane. Contatti con lui e il Verona. L’idea…

© RIPRODUZIONE RISERVATA