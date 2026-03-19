Mercato Inter, segnali chiari: “Tutto lascia pensare che in estate arriverà…”

Tutti i segnali che arrivano sono ormai chiarissimi e vanno tutti in un'unica direzione. L'Inter sta preparando il terreno per l'estate

Marco Macca Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 08:16)

Tutti i segnali che arrivano sono ormai chiarissimi e vanno tutti in un'unica direzione. L'Inter sta preparando il terreno per l'estate per il ritorno a Milano di Aleksandar Stankovic, che nel 2026-27, a meno di offerte folli, farà parte del centrocampo di Chivu. Scrive il Corriere dello Sport:

"In quella valigia piena di sogni riempita prima di partire per il Belgio, Aleksandar Stankovic aveva inserito anche la speranza di tornare a vestire il nerazzurro. L’ora della definitiva consacrazione con la maglia dell’Inter potrebbe arrivare nel prossimo mercato. L’ipotesi si sta facendo sempre più concreta".

"Tutti i segnali sembrano andare in questa direzione: non potrebbe essere altrimenti, considerando l’exploit con la maglia del Bruges. Scelta azzeccata, nonostante i mugugni che accompagnarono la lunga trattativa mesi fa. Piero Ausilio riuscì a trovare la quadra, superando anche qualche inevitabile momento di tensione".

(Fonte: Corriere dello Sport)