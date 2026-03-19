Tutti i segnali che arrivano sono ormai chiarissimi e vanno tutti in un'unica direzione. L'Inter sta preparando il terreno per l'estate per il ritorno a Milano di Aleksandar Stankovic, che nel 2026-27, a meno di offerte folli, farà parte del centrocampo di Chivu. Scrive il Corriere dello Sport:
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato Inter, segnali chiari: “Tutto lascia pensare che in estate arriverà…”
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Mercato Inter, segnali chiari: “Tutto lascia pensare che in estate arriverà…”
Tutti i segnali che arrivano sono ormai chiarissimi e vanno tutti in un'unica direzione. L'Inter sta preparando il terreno per l'estate
"In quella valigia piena di sogni riempita prima di partire per il Belgio, Aleksandar Stankovic aveva inserito anche la speranza di tornare a vestire il nerazzurro. L’ora della definitiva consacrazione con la maglia dell’Inter potrebbe arrivare nel prossimo mercato. L’ipotesi si sta facendo sempre più concreta".
"Tutti i segnali sembrano andare in questa direzione: non potrebbe essere altrimenti, considerando l’exploit con la maglia del Bruges. Scelta azzeccata, nonostante i mugugni che accompagnarono la lunga trattativa mesi fa. Piero Ausilio riuscì a trovare la quadra, superando anche qualche inevitabile momento di tensione".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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