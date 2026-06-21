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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, grande doppietta Palestra+Paz? “Sei nomi in bilico per arrivare a Nico. Due fondamentali”

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Inter, grande doppietta Palestra+Paz? “Sei nomi in bilico per arrivare a Nico. Due fondamentali”

Inter, grande doppietta Palestra+Paz? “Sei nomi in bilico per arrivare a Nico. Due fondamentali” - immagine 1
E' davvero possibile la clamorosa doppietta di mercato Palestra+Paz, per l'Inter? Un sogno quasi irrealizzabile, visti i costi di entrambe le operazioni, ma non impossibile
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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E' davvero possibile la clamorosa doppietta di mercato Palestra+Paz, per l'Inter? Un sogno quasi irrealizzabile, visti i costi di entrambe le operazioni, ma non impossibile.

Inter, grande doppietta Palestra+Paz? “Sei nomi in bilico per arrivare a Nico. Due fondamentali”- immagine 2

Sport Mediaset sottolinea come alcune cessioni potrebbero aiutare i nerazzurri a finanziaria, dopo l'assalto a Palestra, anche quello per il gioiello contesto tra Como e Real Madrid:

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"Per finanziare l'assalto a Nico Paz servirebbe una strategia divisa in due binari. In primis le cessioni, non solo dei "sicuri" partenti come Frattesi, Pavard e Asllani ma anche di alcuni giocatori tra quelli al momento in bilico, come Aleksandar Stankovic, o addirittura fondamentali, vedi Carlos Augusto o Bonny. E poi, ovviamente servirebbe, come sempre per le operazioni superiori ai 25 milioni, il via libera di Oaktree: il fondo californiano dovrebbe concedere di sforare il costo squadra previsto, magari motivato dal voler fare un colpo mediatico di sicuro ritorno, nell'immediato come in futuro".

(Fonte: Sport Mediaset)

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