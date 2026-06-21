Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Frizione Como-Real per Paz: cosa succede e settimana cruciale! Nico in realtà vorrebbe…
calciomercato
Sky – Frizione Como-Real per Paz: cosa succede e settimana cruciale! Nico in realtà vorrebbe…
Aggiornamenti molto importanti da Sky Sport sul futuro di Nico Paz: settimana davvero cruciale per l'argentino sull'asse Como-Madrid
Aggiornamenti molto importanti da Sky Sport sul futuro di Nico Paz. Si entra in una settimana davvero cruciale per il futuro dell’argentino, accostato anche all’Inter in chiave mercato in questi mesi.
Ecco quanto evidenziato da Sky: “La situazione Paz si deve sbrogliare entro fine giugno. Dovrebbe essere la settimana di Nico Paz. Il rinnovo del prestito al Como è bloccato. Il Real ha chiesto di comprare Nico a 60 al Como, con recompra a 80.
C’è una prima frizione tra Real e Como. Nico Paz in realtà vorrebbe restare al Como appunto, poi se chiama il Real che vuole tenerlo allora lui prende e va a Madrid, non è che non voglia andarci…”, le parole del giornalista in studio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA