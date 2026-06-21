Ecco quanto evidenziato da Sky: “La situazione Paz si deve sbrogliare entro fine giugno. Dovrebbe essere la settimana di Nico Paz. Il rinnovo del prestito al Como è bloccato. Il Real ha chiesto di comprare Nico a 60 al Como, con recompra a 80.

C’è una prima frizione tra Real e Como. Nico Paz in realtà vorrebbe restare al Como appunto, poi se chiama il Real che vuole tenerlo allora lui prende e va a Madrid, non è che non voglia andarci…”, le parole del giornalista in studio.