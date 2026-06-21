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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Palestra, accordi verbali Inter-Atalanta: cifre, dettagli e tempi per la fumata bianca
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Sky – Palestra, accordi verbali Inter-Atalanta: cifre, dettagli e tempi per la fumata bianca
Fumata bianca sempre più vicina per Marco Palestra all'Inter, spuntano le tempistiche per la chiusura da Sky Sport
Fumata bianca sempre più vicina per Marco Palestra all'Inter, spuntano le tempistiche per la chiusura da Sky Sport. Ecco quando si può arrivare alla definizione dell'operazione con l'Atalanta.
"Settimana cruciale, dovrebbe arrivare la fumata bianca per Palestra, dovrebbe chiudersi l’operazione. Sono state gettate le basi, siamo alla fase della scrittura dell’operazione, gli accordi verbali sono raggiunti. 45 milioni di euro + 5 di bonus, vediamo quanto sarà alta la percentuale di rivendita", le parole del giornalista di Sky in studio.
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