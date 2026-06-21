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Sky – Palestra, accordi verbali Inter-Atalanta: cifre, dettagli e tempi per la fumata bianca

Sky – Palestra, accordi verbali Inter-Atalanta: cifre, dettagli e tempi per la fumata bianca - immagine 1
Fumata bianca sempre più vicina per Marco Palestra all'Inter, spuntano le tempistiche  per la chiusura da Sky Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

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Sky – Palestra, accordi verbali Inter-Atalanta: cifre, dettagli e tempi per la fumata bianca- immagine 2

Fumata bianca sempre più vicina per Marco Palestra all'Inter, spuntano le tempistiche per la chiusura da Sky Sport. Ecco quando si può arrivare alla definizione dell'operazione con l'Atalanta.

Inter Palestra

"Settimana cruciale, dovrebbe arrivare la fumata bianca per Palestra, dovrebbe chiudersi l’operazione. Sono state gettate le basi, siamo alla fase della scrittura dell’operazione, gli accordi verbali sono raggiunti. 45 milioni di euro + 5 di bonus, vediamo quanto sarà alta la percentuale di rivendita", le parole del giornalista di Sky in studio.

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