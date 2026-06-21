"Settimana cruciale, dovrebbe arrivare la fumata bianca per Palestra, dovrebbe chiudersi l’operazione. Sono state gettate le basi, siamo alla fase della scrittura dell’operazione, gli accordi verbali sono raggiunti. 45 milioni di euro + 5 di bonus, vediamo quanto sarà alta la percentuale di rivendita", le parole del giornalista di Sky in studio.