Dragusin, niente Inter? Romano: “Può tornare in Italia ma mi risulta che…”

Fabrizio Romano ha riportato aggiornamenti su Radu Dragusin, difensore romeno del Tottenham che sta rientrando dall'infortunio
Nei giorni scorsi si è parlato anche di Radu Dragusin come uno dei nomi cerchiati dall'Inter per la difesa. Il centrale ex Genoa potrebbe tornare in Italia e a riportarlo a Fabrizio Romano che però esclude dalla corsa, per ora, i nerazzurri:

"Un nome da tenere d'occhio sicuramente durante il mercato invernale è Radu Dragusin, difensore centrale del Tottenham che sta rientrando da un infortunio e che potrebbe tornare in Italia dopo le esperienze con la Juventus e con il Genoa. C'è la possibilità che torni in Italia? Sì. Bisogna aspettare con pazienza il Tottenham perché ad oggi il club inglese non ha dato l'ok per la partenza del difensore ma ci si aspetta che il discorso si possa sbloccare nelle prossime settimane.

Due club che hanno iniziato a farci dei pensieri sono la Roma e la Fiorentina. La Roma è anche su Disasi ma il difensore del Chelsea può muoversi solo a titolo definitivo, per Dragusin si può sperare in una formula diversa. La Roma sa che è Dragusin è un nome che potrebbe essere disponibile a mercato di gennaio inoltrato. Anche la Fiorentina sta facendo dei pensieri, ci vorrebbe un'opera di convincimento nei confronti del giocatore vista l'ultima posizione in classifica ma sarà una Fiorentina diversa con i lavori in corso su Paratici"

