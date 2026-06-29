Il giocatore sull'agenda dei dirigenti nerazzurri che devono rinforzare la difesa dati gli addii di Darmian e Acerbi a cui si è aggiunto quello di de Vrij

Un duello Como-Inter. L'altro, quello per Nico Paz, non era mai nemmeno cominciato se non nelle rispostacce di Fabregas a Zanetti che aveva elogiato, troppo a detta dell'allenatore spagnolo, il suo pupillo, che è pure il figlio di un grande amico di Pupi. Questa volta, dopo quella bagarre finita in nulla anche perché Paz è rimasto sul Lago di Como, le due squadre potrebbero doversi affrontare sul mercato per un difensore.