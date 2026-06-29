Un duello Como-Inter. L'altro, quello per Nico Paz, non era mai nemmeno cominciato se non nelle rispostacce di Fabregas a Zanetti che aveva elogiato, troppo a detta dell'allenatore spagnolo, il suo pupillo, che è pure il figlio di un grande amico di Pupi. Questa volta, dopo quella bagarre finita in nulla anche perché Paz è rimasto sul Lago di Como, le due squadre potrebbero doversi affrontare sul mercato per un difensore.
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Si tratta di Chalobah, giocatore di proprietà del Chelsea, classe 1999, molto forte di testa, tra i primi difensori per duelli vinti in Premier League. Il club londinese chiede 35 mln+5 per lui e il Como ne offre 25 + bonus. L'Inter lo tiene d'occhio da un po' di tempo, spiegano a Skysport.
Ma non sono da escludere anche piste inglesi: il giocatore piace ad alcune squadre del campionato inglese e il Chelsea non lo ritiene incedibile. Viene definito dal canale satellitare "difensore multitasking", un giocatore duttile per le zone che ricopre da difensore: tutte. Operazione non semplice, anche per il Como per la distanza tra richiesta e offerta.
(Fonte: SS24)
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