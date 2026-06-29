SM – Mercato, Inter al lavoro su tre fronti. Due profili per la difesa: i dettagli

Il calciomercato apre oggi ufficialmente. Sfumato l'obiettivo Palestra , l'Inter - che è presente con il ds Piero Ausilio a Rimini dove verrà inaugurata la sessione di mercato estiva - lavora secondo SportMediaset su tre fronti e quindi non solo sull'esterno.

Oumar Solet è diventata una strada complicata per il duello che si è accesso con l'Atletico Madrid. Sembra quindi essersi raffreddata la pista che porta al centrale dell'Udinese. L'alternativa è il giocatore del Chelsea: Trevoh Chalobah è un difensore centrale inglese, ha 26 anni, è nato nel 1999.