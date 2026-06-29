Il calciomercato apre oggi ufficialmente. Sfumato l'obiettivo Palestra, l'Inter - che è presente con il ds Piero Ausilio a Rimini dove verrà inaugurata la sessione di mercato estiva - lavora secondo SportMediaset su tre fronti e quindi non solo sull'esterno.
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SM – Mercato, Inter al lavoro su tre fronti. Due profili per la difesa: i dettagli
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Tre i nomi fatti dal tg sportivo di Italia 1: Anan Khalaili, Solet e Chalobah. Tre fronti aperti, due profili per la difesa.
Oumar Solet è diventata una strada complicata per il duello che si è accesso con l'Atletico Madrid. Sembra quindi essersi raffreddata la pista che porta al centrale dell'Udinese. L'alternativa è il giocatore del Chelsea: Trevoh Chalobah è un difensore centrale inglese, ha 26 anni, è nato nel 1999.
L'ostacolo è la richiesta alta del club londinese: 35 mln di euro. Su di lui ci sono altri club esteri, ma il pericolo più grosso è costituito dal Como che ha già fatto un'offerta di 25 mln + 2 di bonus per aggiudicarsi il giocatore.
(Fonte: SM)
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