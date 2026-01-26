Leon Jakirovic è un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore croato, classe 2008, arriva a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria e verrà aggregato all'U23 di Stefano Vecchi. Sul sito della Dinamo, il direttore sportivo Dario Dabac ha commentato la cessione del giocatore ai nerazzurri.

"In primavera, abbiamo firmato un contratto con Leon e avevamo un piano per fargli acquisire esperienza nel calcio professionistico durante la primavera e attraverso la squadra B, per poi diventare un giocatore della prima squadra della Dinamo. Dato che questo non ha soddisfatto pienamente le aspettative del suo entourage, così come la decisione di intraprendere un'altra strada, crediamo che questa sia la soluzione migliore per la Dinamo".