Leon Jakirovic è un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore croato, classe 2008, arriva a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria, e farà inizialmente parte della formazione U23 nerazzurra allenata da Stefano Vecchi.
Inter, UFFICIALE: preso a titolo definitivo Leon Jakirovic, giocherà con l’U23
Il difensore croato, classe 2008, arriva dalla Dinamo Zagabria, e verrà aggregato inizialmente alla formazione di Stefano Vecchi
Questo il comunicato:
FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Leon Jakirović dalla GNK Dinamo Zagabria. Il difensore classe 2008 si trasferisce all'Inter U23 a titolo definitivo.
