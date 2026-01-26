Il difensore croato, classe 2008, arriva dalla Dinamo Zagabria, e verrà aggregato inizialmente alla formazione di Stefano Vecchi

Leon Jakirovic è un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore croato, classe 2008, arriva a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria, e farà inizialmente parte della formazione U23 nerazzurra allenata da Stefano Vecchi.